В Киеве в больницах находится рекордное количество больных с Covid-19

Кличко сообщил, что киевлян с коронавирусом стали чаще госпитализировать. Фото: pexels.com

Сегодня в больницах Киева находится рекордное количество больных с Covid-19 с начала пандемии коронавируса.

За минувшие сутки в столице подтвердили 896 новых случаев болезни. 129 пациентов госпитализированы, сообщил во время брифинга городской голова Киева Виталий Кличко, передает "Цензор.нет".

В больницах лечатся 2548 пациентов с коронавирусом. Из них 1689 человек находятся в тяжелом состоянии.

"Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке. Это тревожная тенденция", - заявил Кличко.

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Кислородную поддержку получают 1978 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 38 больных.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 450. В больницу попали 3843 человек. В Киеве зафиксировали 896 заражений в сутки. В Житомирской области насчитали больше - 1310 новых случаев инфицирования. Далее следуют Винницкая - 940, Одесская - 704, Львовская - 704, Киевская - 697 - области.