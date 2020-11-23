В Киеве сумчанин порезал прохожего

В Киеве 39-летний сумчанина ранил ножом прохожего. Фото: полиция Киева

В Киеве задержали 39-летнего жителя Сумской области, который ударил ножом прохожего. Инцидент произошел возле одного из торговых заведений на ул. Строителей.

Между мужчинами возникла ссора, которою начал злоумышленник. В ходе перепалки он нанес ножевое ранение киевлянину, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Злоумышленник задержан недалеко от места преступления, а киевлянин с проникающим ножевым ранением госпитализирован в медицинское учреждение", - отметил Богдан Марченко, начальник следственного отдела Днепровского управления полиции.

Фигурант ранее отбывал наказание за имущественные преступления. Сейчас ему сообщили о подозрении. За содеянное грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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