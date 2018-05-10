В Киеве стартовал конкурс "Искусство в каждый дом"

Автор: UAMAZE

Со 2 мая по 1 июня в Киеве пройдет конкурс "Искусство в каждый дом" от социальной инициативы "UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва", которая популяризирует лучшие доработки декоративных росписей.

В рамках проекта каждый может предложить для росписи определенный объект: например, фасад детского сада, дома ребенка, школы, института; входные двери жилого дома; стена в подъезде или лифте.

Для того, чтобы принять участие, нужно до 1 июня лайкнуть страницу Uamaze, поделиться публикацией и заполнить анкету.

"Какие объекты мы расписываем? Внешние или внутренние стены (стена в подъезде, школе, садике, офисе и т.д.), небольшие архитектурные формы, детские площадки, скамейка в сквере или у подъезда, дверь подъезда или магазина, это может быть даже ваш любимый фонарь, - сообщают организаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский художник создает картины в необычной технике

- Критерии отбора объектов не строгие - мы открыты для предложений. Если вы заметили какой-то уголок Киева, который вы хотели бы украсить, и убеждены, что его отделка подарит радость людям вокруг, мы его рассмотрим.

Автор: UAMAZE

Технические характеристики поверхности: одноцветная (желательно светлая), ровная, сухая, оштукатуренное, общая площадь до 6 кв.м. Обратите внимание! Не принимают участие в отборе муралы и большие стены, которые нуждаются в высотных работах".

В начале июня будет избран объект, который распишут бесплатно. Объявить результаты организаторы обещают не позднее 15 июня на Facebook.

"UAMAZE. Удивительный украинского искусства" - это социальная инициатива, которая занимается популяризацией колоритных произведений народного декоративного искусства Украины. Проект занимается благотворительными социальными проектами, организует мастер-классы, школу с Петриковской и Самчиковской росписи; распространяет знания о символике декоративного искусства. Также организовывает арт-путешествия по Украине. В 2017 году инициатива "UAMAZE" презентовала социальные объекты, украшенные Петриковской росписью, в рамках благотворительного проекта "Удивительный мир украинского искусства" - столовую Киевского пансионата ветеранов труда и детские качели на площадке возле парка Славы. В начале 2018-го украсили Самчиковской росписью стены дома для одиноких людей в селе Грузское на Киевщине.