В Киеве смягчили карантин: новые разрешения и запреты

С 12 мая в Киеве смягчают карантин. Фото: Reuters

12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

С этого дня возобновляют работу учреждения торговли и оказания бытовых услуг, которые расположены не в торгово-развлекательных центрах, имеют отдельный вход с улицы и площадь до 300 кв. м. На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м площади.

В частности, непродовольственные магазины, салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения, а также небольшие производства непродовольственных товаров.

Будут работать летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов, при условии расстояния между столиками 1,5 и не более двух посетителей за одним столиком, не считая детей до 14 лет.

Позволили работу автокинотеатра. Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники по решению органа управления и с соблюдением противоэпидемических ограничений. Теперь можно посещать парки и скверы. Под запретом остаются крупные компании - гулять по парку взрослые могут только по двое, это не касается дитй до 14 лет в сопровождении взрослых.

Откроются адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы.

Смягчением карантина разрешается приготовления пищи и чайных и кофейных напитков на продажу в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации навынос.

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В то же время, остаются закрытыми торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины площадью более 300 квадратных метров и развлекательные зоны. Не работают учебные заведения всех уровней. Закрыты для посетителей учреждения культуры - театры, кинотеатры, читальные залы библиотек, музеи, развлекательные заведения - дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты, заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе на автозаправочных станциях. Запрещено также реализовывать в торговых заведениях и МАФах алкогольные, в том числе слабоалкогольные, напитки на разлив.

До сих пор под запретом находятся спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры, и учреждения бытового обслуживания населения - бани, SPA-салоны, кабинеты массажа, тату-салоны.

Не позволили работу рынков, кроме агропродовольственных и сельскохозяйственных ярмарок. Нельзя проводить массовые богослужения и экскурсии.

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Остается ограниченной работа общественного транспорта - им могут пользоваться только пассажиры, имеющие спецпропуска. До сих пор не работает метро и не восстановили регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Запрещена работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха, проведения капитальных ремонтов в объектах жилого фонда, включая нежилые помещения в жилых домах.

Сейчас для киевлян остаются под запретом пользования детскими и спортивными площадками, посещение прибрежных зон, нахождение в общественных местах без защитных масок и документов, удостоверяющих личность.

По состоянию на утро 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 случая Covid-19. Из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За последние сутки обнаружили 375 новых случая. А это на 41 случай меньше, чем накануне, сообщает Минздрав.