В Киеве разоблачили онлайн-порностудию

Накрыли онлайн порно-студию. Фото: Национальная полиция

В Киеве разоблачили порностудию, в которой работали шесть девушек.

Злоумышленники оборудовали порно веб-студию в арендованной квартире. Продукцию размещали на специальных порносайтах. Для "работы" порностудии были привлечены администратор и шесть девушек, сообщила 14 июля Национальная полиция.

Злоумышленники-организаторов студии задержали в Киеве. Правоохранители утверждают, что эти лица обеспечивали деятельность порно веб-студии: арендовали квартиры, проводили расчеты.

Моделями в студии работали шесть девушек. Они отдавали организаторам 60% заработанных денег. Видео-продукцию злоумышленники размещали на специальных порносайтах.

Во время обыска полицейские изъяли в арендованном помещении в Киеве компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты. Продолжаются следственные действия.

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В июне в Украине прекратили деятельность одного из крупнейших "пиратских" сайтов, который нелегально предоставлял доступ к видеофайлам. Ежедневно его услугами пользовались до пяти миллионов человек.