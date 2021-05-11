В Киеве пьяный работник СТО разбил Lexus клиента

Работник СТО разбил чужой автомобиль. Фото: Найполиция

В Киеве на ул. Харченко работник СТО попал в ДТП на автомобиле Lexus, который владелец оставил для ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно правоохранители выяснили, что к событию причастен работник станции технического обслуживания. В состоянии алкогольного опьянения он взял машину и поехал. Однако не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб", – говорится в сообщении.

Злоумышленник – 23-летний местный житель. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

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На Черниговщине 80-летний мужчина у сельсовета похитил Lexus. Вместо элитного автомобиля под сельсоветом он оставил складной велосипед "Аист".