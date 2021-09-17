В Киеве пройдет Конгресс информационных сайтов и городских порталов

 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
1 Просмотров: 747
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2943
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 963
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2799
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1845
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 684
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 936
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 288
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 873
Фото
Все фото
3
6
4
4
4
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: &quot;космические&quot; кадры
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры
В &quot;Борисполе&quot; перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
На столичные маршрутки начали &quot;охотиться&quot; инспекторы с боди-камерами
На столичные маршрутки начали "охотиться" инспекторы с боди-камерами
Даже ночью: перед ликвидацией ГАСИ в турборежиме выдала полтысячи разрешений на застройку
Даже ночью: перед ликвидацией ГАСИ в турборежиме выдала полтысячи разрешений на застройку
Видео
Все видео
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Сильно проголодался - мужчина пожарил сосиску в вагоне метро
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Тьма людей: показали аномальные скопления в столичном метро
Тьма людей: показали аномальные скопления в столичном метро
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Молодожены ошеломили выбором транспорта для свадебного кортежа: курьезное видео
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 522
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 648
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1197
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 396
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 13:30

В Киеве пройдет Конгресс информационных сайтов и городских порталов

  Комментировать
  На Конгрессе выступят 20 спикеров
На Конгрессе выступят 20 спикеров

22 октября в Киеве пройдет XII Конгресс информационных сайтов и городских порталов. Его организовывает Ассоциация независимых региональных издателей.

На мероприятие приглашают всех, кто задействован в работе над информационными сайтами, указано в пресс-релизе.

"XII Конгресс информационных сайтов - наша ежегодная платформа для топов, владельцев, руководителей направлений рекламы и smm, журналистов информационных онлайн-медиа. У нас выступают лучшие медийные специалисты-практики. Наш конгресс ценен именно тем, что все наши спикеры - это профи, кто действительно имеют, что рассказать коллегам и вдохновить других на новые идеи и проекты. Мы не рассказываем теорию, не читаем лекций или тренинги на конгрессе - только реальные кейсы и тренды для определения направления движения вашего медиа", - объясняет директор Ассоциации Оксана Бровко.

Спикерами Конгресса выступят 20 практиков. В частности:

- Juan Señor, President at INNOVATION Media Consulting Group, London - компании, которая помогает медиа строить стратегии, развивать ньюзрумы и новые модели;

- Mats Wikman, Sala Allehanda, Швеция;

- спикеры из "Громадського", "Хмарочоса", "НВ", gazeta.ua, mind.ua, 20minut.

Мероприятие будет разделено на четыре тематические сессии:

- об общих рыночных трендах: на "Общем потоке" Конгресса;

- о качественном контенте и практических моментах его создания: на потоке "Контент";

- о продвижении вашего медиа, SEO и SMO ​​вашего информационного сайта/портала, о рекламе: на потоке "Маркетинг";

- о финансовой независимости онлайн-медиа, практических методах монетизации, о действующих европейских и украинских моделях монетизации: на потоке "Монетизация информационных сайтов и городских порталов".

Конгресс - это некоммерческое мероприятие. Он организован для развития независимых онлайн-медиа Украины. Благодаря регистрационным взносам организаторы смогут покрыть расходы на его проведение.

С деталями можно ознакомиться на сайте Конгресса. Там можно найти фотографии с предыдущих лет.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве пройдет Конгресс информационных сайтов и городских порталов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

5 лет назад Усик впервые стал чемпионом мира

Кремль нарушил соглашение с Польшей

Софи Лорен вышла замуж

Началась эпидемия чумы

Дело "слуги" Юрченко: как продвигается скандальное расследование

Самое читаемое
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование
Миллионы на безопасность: Порошенко передал на фронт новое оптическое оборудование Просмотров: 7815
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 7803
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6669
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5850
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5607
Новости Киева
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры
Самый высокий в Украине мурал украсил столичный ТРЦ: "космические" кадры
3
 Просмотров: 162
Киевское метро предупредило о закрытии нескольких станций
Киевское метро предупредило о закрытии нескольких станций Просмотров: 81
В Киеве до конца года скоростной трамвай изменит движение
В Киеве до конца года скоростной трамвай изменит движение Просмотров: 108
Назвали место и время прощания с участницей кулинарного шоу "Мастер Шеф"
Назвали место и время прощания с участницей кулинарного шоу "Мастер Шеф" Просмотров: 423
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
В "Борисполе" перехватили контрабанду сокровищ из Индии. Количество шокирует
6
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Цена на газ в Европе приблизилась к историческому максимуму
1
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1
Разумков раскритиковал Данилова за латиницу
1
Европарламент призвал страны ЕС не признавать выборов в России
Голосов: 6950
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть