В Киеве пройдет Конгресс информационных сайтов и городских порталов

На Конгрессе выступят 20 спикеров

22 октября в Киеве пройдет XII Конгресс информационных сайтов и городских порталов. Его организовывает Ассоциация независимых региональных издателей.

На мероприятие приглашают всех, кто задействован в работе над информационными сайтами, указано в пресс-релизе.

"XII Конгресс информационных сайтов - наша ежегодная платформа для топов, владельцев, руководителей направлений рекламы и smm, журналистов информационных онлайн-медиа. У нас выступают лучшие медийные специалисты-практики. Наш конгресс ценен именно тем, что все наши спикеры - это профи, кто действительно имеют, что рассказать коллегам и вдохновить других на новые идеи и проекты. Мы не рассказываем теорию, не читаем лекций или тренинги на конгрессе - только реальные кейсы и тренды для определения направления движения вашего медиа", - объясняет директор Ассоциации Оксана Бровко.

Спикерами Конгресса выступят 20 практиков. В частности:

- Juan Señor, President at INNOVATION Media Consulting Group, London - компании, которая помогает медиа строить стратегии, развивать ньюзрумы и новые модели;

- Mats Wikman, Sala Allehanda, Швеция;

- спикеры из "Громадського", "Хмарочоса", "НВ", gazeta.ua, mind.ua, 20minut.

Мероприятие будет разделено на четыре тематические сессии:

- об общих рыночных трендах: на "Общем потоке" Конгресса;

- о качественном контенте и практических моментах его создания: на потоке "Контент";

- о продвижении вашего медиа, SEO и SMO ​​вашего информационного сайта/портала, о рекламе: на потоке "Маркетинг";

- о финансовой независимости онлайн-медиа, практических методах монетизации, о действующих европейских и украинских моделях монетизации: на потоке "Монетизация информационных сайтов и городских порталов".

Конгресс - это некоммерческое мероприятие. Он организован для развития независимых онлайн-медиа Украины. Благодаря регистрационным взносам организаторы смогут покрыть расходы на его проведение.

С деталями можно ознакомиться на сайте Конгресса. Там можно найти фотографии с предыдущих лет.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.