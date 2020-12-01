В Киеве прогнозируют значительное ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют в Киеве снижение температуры и усиление осадков.
В "Киевавтодоре" уже подготовили технику для ликвидации непогоды, сообщает пресс-служба КГГА.
Ожидается понижение температуры в столице от +1 до -2, а после 15:00 - усиление осадков.
"В связи с этим техника КК" Киевавтодор "заранее выехала в город на исходные позиции, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы", - говорится в сообщении.
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Также отметили, что на исходных позициях дежурит 51 единица техники.
"В целом к зимнему периоду столичные дорожники подготовили 544 единиц спецтехники", - сообщают в КГГА
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