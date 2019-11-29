В Киеве появится тротуар с подогревом

В Соломенском районе столицы появится тротуар с подогревом. Фото: 20minute

В Киеве появится первый тротуар с подогревом.

Его строят в Соломенском районе столицы. Систему подогрева установят на тротуаре, где есть наклон поверхности. Это улучшит условия передвижения жителей - особенно в зимний период, передает пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

Вдоль дорожки также установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна. Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия тротуара и в ближайшее время начнет основные работы.

"Очень скоро все мы сможем оценить инновационный тротуар, который, уверена, станет примером для дальнейшего его внедрения по городу. Ведь безопасность - превыше всего", - отметил заместитель председателя Соломенской РГА Елена Горпинченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать, чтобы рискового строительства стало меньше: мнение эксперта

В Виннице продолжают строить подземные контейнерные площадки с раздельным сбором отходов. Третюю такую площадку строят по улице Мура.