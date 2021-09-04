В Киеве перекрывают улицы: к чему готовиться людям

Автор: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером. Причина в проведении спортивных соревнований. Ограничения продлятся с 18:00 до 23:00.

Об этом сообщает у Facebook Патрульная полиция Киева.

В городе ограничат движение на улицах:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Крещатицкая;

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой)

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного)

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)

Набережно-Рыбацкой (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

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При этом заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможен на съезд в Днепровский проезда.

В Киеве горит костел Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.