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суббота, 04 сентября 2021 10:57

В Киеве перекрывают улицы: к чему готовиться людям

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Автор: facebook.com/kyivpatrol
 

В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером. Причина в проведении спортивных соревнований. Ограничения продлятся с 18:00 до 23:00.

Об этом сообщает у Facebook Патрульная полиция Киева.

В городе ограничат движение на улицах:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Крещатицкая;

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой)

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного)

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)

Набережно-Рыбацкой (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

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При этом заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможен на съезд в Днепровский проезда.

В Киеве горит костел Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

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Дата
04
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  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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