В Киеве перекрывают улицы: к чему готовиться людям

В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером. Причина в проведении спортивных соревнований. Ограничения продлятся с 18:00 до 23:00.
Об этом сообщает у Facebook Патрульная полиция Киева.
В городе ограничат движение на улицах:
Петра Сагайдачного;
Набережно-Крещатицкая;
Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой)
Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного)
шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)
Набережно-Рыбацкой (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).
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При этом заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможен на съезд в Днепровский проезда.
В Киеве горит костел Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.
Что стало причиной возгорания, пока не известно. Очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.
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