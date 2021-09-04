В Киеве перекроют сразу несколько улиц

5 сентября в Киеве перекроют несколько улиц.
Это произойдет из-массового мероприятия велосипедистов, информирует Национальная полиция Украины.
Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.
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Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.
Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенский;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- на бульваре Академика Вернадского;
- на участках прилегающих улиц;
- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).
10 октября, в Киеве, в Мариинском парке состоится первый украинский военный забег. Он посвящен 30-летию Вооруженных Сил Украины.
На старт выйдут представители всех видов и родов войск ВСУ.
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