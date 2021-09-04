В Киеве перекроют сразу несколько улиц

В Киеве состоится веломарафон. Фото: npp.zp

5 сентября в Киеве перекроют несколько улиц.

Это произойдет из-массового мероприятия велосипедистов, информирует Национальная полиция Украины.

Дороги будут перекрыты с 7.00 утра до 18.00. В это время в столице состоится веломарафон.

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Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты.

Движение для автомобилей будет ограничено на таких улицах:

- Академика Кржижановского;

- Василия Степанченко;

- Коростенский;

- Генерала Наумова;

- Рабочей;

- на бульваре Академика Вернадского;

- на участках прилегающих улиц;

- Автодороги Р30 (Новоирпинський трассе).

Из-за веломарафона в столице перекроют дороги. Фото: Нацполиция

10 октября, в Киеве, в Мариинском парке состоится первый украинский военный забег. Он посвящен 30-летию Вооруженных Сил Украины. На старт выйдут представители всех видов и родов войск ВСУ.