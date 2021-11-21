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В Киеве открыли уникальную выставку-комикс &quot;Рисованная история Майдана&quot;
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воскресенье, 21 ноября 2021 15:52

В Киеве открыли уникальную выставку-комикс "Рисованная история Майдана"
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В День достоинства и свободы, 21 ноября, в Киеве открыли выставку-комикс "Рисованная история Майдана" от художника-графика Александра Комьяхова - автора книги-комикса "ТАТО".

Организовал выставку Национальный музей Революции Достоинства.

  На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян
На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян

Графический роман Александра Комьяхова – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью.

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Через историю киевской семьи выставка-мальопись рассказывает о ключевых этапах Революции Достоинства. Аннотации с историческими экскурсами и фактами, хронология событий, иллюстративное сопровождение позволят погрузиться в контекст Майдана, лучше понять ход его истории.

На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян
На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян
На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян
На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян
На площади Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана". Фото: Тарас Подолян

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В процессе создания графического романа "ТАТО" автор, который сам был свидетелем и участником Революции Достоинства, также работал с архивом Музея Майдана, консультировался с очевидцами событий.

Александр Комяхов – украинский иллюстратор и комиксмейкер из киевской семьи художников. Много времени посвятил работе в иллюстрации книг, учебников и периодических изданий, анимации, настольных игр, игровой индустрии и кино. Сотрудничал с НХМУ, Художественным Арсеналом, Ликбез исторический фронт, с фондом Вернися живым, Национальным музеем Революции Достоинства как художник и куратор культурно-образовательных проектов. Соучредитель образовательных сообществ "Иллюстрактор" и "Comicsoda". Основатель проекта Ukrainika, посвященного популяризации милитарной истории. Сейчас работает над созданием иллюстраций и графической проз.

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Дата
21
ноября

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