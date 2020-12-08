В Киеве открыли первую муниципальную кофейню с бюджетным меню и буккроссингом

Вчера, 7 декабря, в центре Киева заработала первая муниципальная кофейня "Сияние кофе".

Ее открыли на ул. Большой Васильковской, 6, недалеко Бессарабского рынка. Работает заведение с 07:30 до 21:30, пишет blackfield.coffee.

Фото: "Вечерний Киев"

Это первая в Киеве муниципальная кофейня, которая принадлежит КП "Городской магазин". В его подчинении находится старейший книжный магазин Киева "Сияние книги".

В заведении предлагают кофе, десерты и блюда - сэндвичи, хот-доги и салаты. Например, эспрессо будет стоить 25 грн.

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"В кофейне будет все, чтобы перекусить вкусно, доступно и с комфортом. Мы тщательно подошли к тому, чтобы обеспечить наших гостей действительно качественной едой по доступным ценам", - добавили в предприятии.

Особенностью кафе есть точка буккроссинга - каждый желающий сможет взять из специального стеллажа бесплатно любую книгу и оставить что-то из собственной библиотеки.

В Оболонском районе столицы откроют 2-е муниципальное общественное пространство. 1-ю диалоговою площадку открыли в марте этого года.