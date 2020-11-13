Современный муниципальный хаб откроют на Оболони: показали фото

В Оболонском районе столицы откроют 2-е муниципальное общественное пространство. Первою диалоговою площадку открыли в марте этого года.

Об этом рассказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Фото: КГГА

"Даже в условиях карантина хаб оказался необходимым для представителей общественности. Он стал дополнительным средством расширения возможностей общины. Поэтому мы решили ввести такую практику диалоговых площадок и в районах", - отметила Хонда.

По ее словам, обустраивать место для пространства уже начали. Подобные заведения городская власть планирует открыть в каждом районе города.

На их базе будут проходить, в частности, общественные консультации и другая общественная активность.

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В Киеве, на ул. Щербаковского, 51-В, открыли библиохаб им. Николая Костомарова после реконструкции. Посетить двухэтажное здание можно со 2 ноября - с астрономической лабораторией и просторными залами.