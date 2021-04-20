В Киеве остановка маршрутки завершилась дракой с полицией

Маршрутчик устроил драку с полицией. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на просп. Победы возле станции метро Берестейская водитель маршрутного такси, нарушивший правила карантин, устроил драку с патрульными.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

"Водитель оказал отчаянное сопротивление и начал драку с патрульными. Силами трех человек удалось успокоить бурьяна и надеть наручники", - говорится в посте.

Отмечается, автобус курсирует по маршруту №722. В салоне транспорта количество пассажиров превысило допустимое, что и стало причиной его остановки.

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В Киеве на станции метро Славутич мужчина напал на полицейского из-за замечания того об отсутствии маски. Киевлянин достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам.