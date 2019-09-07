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суббота, 07 сентября 2019 13:32

В Киеве ограничат работу метро

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Автор: "Київський метрополітен"
  Работу метро в Киеве ограничат
Работу метро в Киеве ограничат

Изменение в работе столичного метрополитена состоится в связи с проведением концерта на НСК "Олимпийский".

Такие данные появились на сайте мэрии со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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"Перед началом концерта с 17:00 до 18:00 возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После его окончания около 23:00 возможно ограничения на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - сообщают на предприятии.

В коммунальном предприятии применяет такие действия, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

7 сентября на стадионе НСК "Олимпийский" состоится фестиваль Ready.Steady.Favorit. За один вечер будут петь Мaruv, Макс Барских, группа Mozgi, Верка Сердючка, Оля Полякова, Олег Винник, Dilemma, Dzidzio и Tayanna.

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