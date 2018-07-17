В Киеве обнаружили более полутысячи брошенных автомобилей

Брошенные машины перечислили по поручению мэра. ФОТО: Информатор

В Киеве обнаружили 631 заброшенный автомобиль.

Больше всего автомобилей оставили в Шевченковском (108) и Дарницком (107) районах, а меньше всего - в Оболонском (13), передают УНН.

В Голосеевском районе нашли 38 машин, в Деснянском - 46, в Днепровском - 36, в Печерском - 46, в Подольском - 44, в Святошинском - 102, в Соломенском - 91, говорится в сообщении.

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14 июня на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева в припаркованной "Волге" произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо детей. Поэтому мэр Виталий Кличко поручил до 2 июля во всех районах столицы убрать с улиц старые заброшенные автомобили.