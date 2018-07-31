В Киеве ночью разбили МАФы возле метро Берестейская

Фото: gazeta.ua

В Киеве ночью разрушили киоски возле станции метро Берестейская.

Демонтированы полностью торговые ряды на площади рядом с выходом из метро и трамвайной остановкой.

В то же время киоски на другой стороне переулка остались невредимыми.

Владельцы уцелевших МАФов говорят, что их давно предупреждали о демонтаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тело вспыхнуло и упало вниз - в столице ребенка убило током на крыше вагона

На площади работают коммунальщики Шевченкивського раайону. Убирают мусор волзе бывших торговых точек.

В прошлом году в єтих киосках случилась перестрелка в которой погиб один человек. Инцидент произошел в игорном заведении Украинской национальной лотереи, действующем под вывеской "Фаворит". Полиции удалось выяснить, что есть два решения суда первой инстанции, согласно которому право собственности принадлежит разным людям. Произошел конфликт между частными охранниками, полицию не вызывали, пока не прозвучали выстрелы.