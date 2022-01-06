В Киеве начинает работать детская железная дорога - опубликовали график поездов

В Сырецком парке в Киеве традиционно открыли зимнее движение детской железной дороги.

Поезда будут курсировать до 30 января 2022 в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10:30 до 18:50, сообщили в КГГА.

Вокзал станции Киев-Пассажирский детский представляет собой копию центрального железнодорожного вокзала столицы. По пути курсирования поезда установили стенды с информацией об украинских городах.

Детскую железную дорогу реконструировали в 2018 году. На сегодняшний день длина маршрута составляет 6,7 км. Железная дорога имеет две станции – Киев-Пассажирский детский и Железнодорожная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев запустили современные пригородные поезда: фото обновок

Пассажиры ДЖД должны иметь действующий Covid-сертификат.

Автор: КГГА График детской железной дороги

В первый день нового 2022 года, а также 2, 3, 8 и 9 января по маршруту Львов – Брюховичи – Львов будет курсировать ретро-поезд. Об этом сообщила пресс-служба Львовской железной дороги.