В Киеве на 3 месяца ограничат движение на Кольцевой дороге

С 6:00 10 апреля по 30 июня на Окружной дороге столицы частично ограничат движение транспорта из-за начала капитального ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" На 3 месяца ограничат движение на Кольцевой дороге

"На 1-м этапе обновлять участок от Одесской площади до улицы Луценко в направлении Жулян. Всего будет отремонтирован участок от Одесской площади до улицы Ватутина", - говорится в сообщении

Заезд на Кольцевую дорогу с ул. Глушкова осуществляться по схеме: просп. Глушкова - ул. Одесская - ул. Лятошинского - ул. Луценко - Окружная дорога.

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Ранее с 16 марта по 31 августа на ул. Степана Бандеры в Киеве частично ограничили движение. Начался новый этап капитального ремонта.