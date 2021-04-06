В Киеве на 2 недели ограничат движение одним из главных проспектов

В Киеве на просп. Степана Бандеры с 10 по 28 апреля включительно ограничат движение. Здесь будет проходить капитальный ремонт. Водителям рекомендуют пересмотреть схему проезда на этот период.

На участке между просп. Оболонским и станцией "Зенит" будут менять старое дорожное покрытие, сообщил Киевавтодор.

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Проезд транспорта организуют 2 полосами в каждом направлении на участке проспекта до Северного моста.

В течение 2021 года в Украине планируют построить 4,5 тыс. км дорог государственного значения и 2 тыс. км местного. В частности, начнут прокладывать киевскую Обходную дорогу.