В Киеве мужчина задушил бывшую во время секса

Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: pixabay.com

В Киеве 20 ноября 37-летний мужчина во время секса задушил бывшую девушку в ее квартире на Чоколовском бульваре.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что женщина не подает признаков жизни, пишет Obozrevatel , ссылаясь на анонимный источник.

Вскоре выяснилось, что смерть наступила в результате механической асфиксии - были закрыты нос и рот.

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Подозреваемый в убийстве задержан. Полиция открыла уголовное производство.

В Киеве осудили николаевца, который во время секса убил женщину током. А потом задушил ее дочь, чтобы скрыть преступление. Мужчина утверждает, что применить ток во время секса предложила сама партнерша "с целью удовлетворения половой страсти".