В Киеве могут усилить карантин: назвали условие

Власти Киева заявили об усилении карантина в пятницу. Фото: pixabay.com

В Киеве планируют усилить карантин, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для больных коронавирусом.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, ситуация с Covid в столице критическая. Поэтому карантин могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждался, то будет в пятницу (2 апреля. - Gazeta.ua) приниматься решение об усилении карантина", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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Среди возможных запретов - работа детсадов, обучение младших классов в школах и работа общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что Укртрансбезопасность игнорирует свои обязанности по контролю транспорта. Выявляются многочисленные нарушения правил", - добавил чиновник.

Мэр Киева Виталий Кличко жалуется, что городу не выделили коек в ведомственных медучреждениях для больных коронавирусом. По его словам, городские власти неоднократно обращалась в Минздрав и правительство. В Киеве не планируют разрешать работу летних площадок у общепита из-за действия жесткого карантина. Традиционного старта "сезона террас" в столице 1 апреля не будет.