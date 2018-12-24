В Киеве капитально обновят станцию скоростного трамвая

Столичную станцию скоростного трамвая "Индустриальная" ждет капитальный ремонт.
Проектная документация обойдется городу в 4,4 млн грн. В плане должны предусмотреть ремонт всех помещений станции, установку систем видеонаблюдения и Wi-Fi, замену освещения, говорится в информации на платформе Prozorro.
Дату начала тендера объявят после 28 декабря.
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КП "Киевпасстранс" объявил тендер на покупку 10 26-метровых трамваев и 10 30-метровых. Их общая стоимость - 1 млрд грн. Победителя аукциона назовут 22 января.
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