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понедельник, 24 декабря 2018 20:16

В Киеве капитально обновят станцию скоростного трамвая

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В Киеве капитально обновят станцию скоростного трамвая
Трамвай останавливается на станции "Индустриальная", курсируя от улицы Старовокзальной до Кольцевой дороги. ФОТО: 44.ua

Столичную станцию скоростного трамвая "Индустриальная" ждет капитальный ремонт.

Проектная документация обойдется городу в 4,4 млн грн. В плане должны предусмотреть ремонт всех помещений станции, установку систем видеонаблюдения и Wi-Fi, замену освещения, говорится в информации на платформе Prozorro.

Дату начала тендера объявят после 28 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польские трамваи будут собирать в Киеве

КП "Киевпасстранс" объявил тендер на покупку 10 26-метровых трамваев и 10 30-метровых. Их общая стоимость - 1 млрд грн. Победителя аукциона назовут 22 января.

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