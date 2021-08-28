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суббота, 28 августа 2021 17:50

В Киеве из-забега перекроют улицы

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В Киеве из-забега перекроют улицы
В связи с проведением забега ограничат движение транспорта. Фото: DW

29 августа в Киеве пройдет спортивное мероприятие Цветной забег (The Сolor Run).

На Троицкой площади и улице Большой Васильковской ограничат движение транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

Начало мероприятия состоится в 07.00, окончание - в 13.00. Участники забега будут двигаться по маршруту: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская.

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По данному маршруту будет ограничение движения транспорта:

- на участке от улицы Жилянской до улицы Физкультуры - с 06:30 до 13:30;
- на участке от улицы Физкультуры до улицы Евгения Коновальца - с 07:30 до 13:30.

Возможны также ограничения движения на участках прилегающих улиц: Деловой, Ивана Федорова, Лабораторной, Предславинской и переулка Бориса Шахлина.

Также изменится движение общественного транспорта с 07:00 до 13:00:

- автобусов маршрута № 5 - в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по собственной трассе, далее ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, далее по собственному маршруту;
- автобусов маршрута № 20 - от ж/м Корчеватое до станции метро Лыбедская;
- троллейбусов маршрута № 12 – на участках от станции метро Васильковская до станции Лыбидская и от железнодорожного вокзала до Ботанического сада (по маршруту движения ТР 14);
- троллейбусов маршрута № 40-от ул. Кадетская роща до улицы Волгоградской;
- троллейбусов маршрута № 91н-от ул. Милославской до станции метро Лыбедская.

10 октября, в Киеве, в Мариинском парке состоится первый украинский военный забег. Он посвящен 30-летию Вооруженных Сил Украины.

На старт выйдут представители всех видов и родов войск ВСУ.

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