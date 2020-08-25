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вторник, 25 августа 2020 09:41

В Киеве из окна многоэтажки выпал ребенок

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В Киеве из окна многоэтажки выпал ребенок
На момент трагедии в квартире, вероятно, никого из взрослых не было. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве, 24 августа, в результате падения с окна многоэтажки погиб 7-летний мальчик. Очевидцы говорят, что отец ребенка вышел из квартиры на 15 мин.

Соответствующая информация появилась на странице в Facebook "dtp.kiev.ua".

"Смертельное чрезвычайное происшествие на ул. Григоренко, 31 - 7-летний мальчик выпал из окна. Смерть наступила мгновенно", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливает следствие.

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23 августа в Поповке Барского района Винницкой области из пруда вытащили тела двух 7-летних товарищей. Ребята исчезли накануне, когда пошли в приемный пункт.

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Дата
25
августа

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