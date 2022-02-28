В Киеве фиксируют аномальные очереди в магазины и "космические" цены на хлеб

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В 08:00 28 февраля в Киеве завершился усиленный комендантский час, который длился два дня подряд.

Заработал общественный транспорт и продовольственные магазины, рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Город сделал все, чтобы сегодня магазины открылись и были наполнены продовольствием и другими продуктами первой необходимости. Мы попытаемся сделать так, чтобы общественный транспорт максимально обеспечивал потребности населения в перевозках. Метрополитен также возобновит движение поездов. Поезда будут ходить гораздо реже, чем обычно", – сказал Поворозник.

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С утра в супермаркеты столицы выстроились длинные очереди. Видео распространяют очевидцы в Тelegram-каналах.

Больше всего киевляне покупают хлеб. Цены на него существенно выросли. В отдельных магазинах за буханку просят 40 грн.

Также люди разбирают крупы и молочную продукцию.

Комендантский час в Киеве не отменен. С 28 февраля она продлится с 22:00 до 7:00. На улицах столицы продолжаются уличные сражения практически в каждом районе города. Поэтому киевляне могут видеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения. Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.