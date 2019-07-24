В КГГА отреагировали на предложение уволить Кличко

Кличко лично не получал письма от Богдана, в котором его просят уволить. Фото: politeka.net

Письмо с просьбой об увольнении председателя КГГА Виталия Кличко отправил в Кабинет министров Украины глава Офиса президента Андрей Богдан.

Но такой информации ни в КГГА, ни лично к Виталию Кличко не поступало, сообщили в пресс-службе мэра Киева.

"Письмо адресовано не КГГА, не мэру, там адресат написан, Александр Сергеевич (Саенко. - Gazeta.ua) нас о таком не уведомлял. И это же письмо Богдана о том, чтобы подготовить представление, а почему, собственно, не появилось само представление? Направлено ли оно на Кабмин?.. Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщения о таком письме нам еще не прислали" - рассказала пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

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Адресат Александр Саенко письмо получил.

Сейчас должность главы КГГА и городского головы совместно-совмещенная. Но теперь эти должности хотят разделить.

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