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вторник, 23 июля 2019 20:44

ГБР вызывает Кличко на допрос

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ГБР вызывает Кличко на допрос
Кличко вызвали на допрос в ГБР. Фото: Politeka.net

Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве свидетеля мэра Киева Виталия Кличко.

Производство касается использования коммунальных земель. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Виталия Кличко вызвали на допрос в ГБР на 26 число в производстве по использованию коммунальных земель", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что Кличко вызвали на допрос в качестве свидетеля.

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Государственное бюро расследований (ГБР) снова вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-президент вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о продаже завода Кузница на Рыбачьем.

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