В фонтаны на Майдане вылили зеленую краску

В прошедшие выходные неизвестные вылили в фонтаны на Майдане Независимости зеленую краску и мыльный раствор. Об этом информирует Киевводфонд.

Загрязнены воды фонтанов "Водяной шар" и одной чаши "малых" фонтанов. В первый вандалы вылили зеленую краску, а во второй - мыльный раствор.

Сейчас специалисты Киевводфонда почистили фонтаны. Однако в ведомстве говорят, что подобные загрязнения приводят к повреждению оборудования фонтанов.

"Еще раз призываем всех жителей и гостей города Киева бережно относиться к фонтанам нашего города. Они - визитная карточка и одно из главных украшений столицы", - отмечают в ведомстве.

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В случае выявления подобных актов вандализма возле фонтанов в центре столицы просят обращаться по телефону: (044) 228-91-73.

Фото: facebook.com/kyivvodfond

С памятника основателям Киеве украли часть медной обшивки. На поврежденном месте теперь можно увидеть бетон.