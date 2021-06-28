В центре Киева подрались женщины

На Контрактовой площади произошла драка. Фото: "Киев Оперативный"

В центре Киева на Контрактовой площади подрались молодые женщины.

"Опять на Контрактовой какая-то движуха неформалов выясняет отношения между собой. Постоянные драки, бухие компашки, нарко-тусовки. Похоже, что порядок в этом месте может быть только в наших снах", - подписал пользователь Telegram-канала "Київ Оперативний".

На кадрах видно, что после ссоры две женщины начинают драться и падают на асфальт. Одна из них хватает другую за волосы и бьет головой о дорогу.

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После окончания драки еще одна женщина подбежала к одной из сидящих на дороге и несколько раз ударила ее ногой в спину.

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