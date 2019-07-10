В центре Киева горела элитная иномарка

Загорелся седан Maserati Quattroporte. Фото: Facebook

В центре Киева на бульваре Леси Украинский загорелся седан Maserati Quattroporte.

Сначала ликвидировать пожар пытались водители, сообщает "Информатор".

Огонь смогли ликвидировать спасатели.

По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15.00.

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Спасти машину не удалось. Пострадавших людей нет.

Стоимость итальянского седана Maserati Quattroporte VI в комплектации с дизельным двигателем составляет примерно 3,7 млн грн.

Вблизи польского города Ополе в аварию попал украинский автобус с пассажирами, когда направлялся в сторону Вроцлава. Он съехал в кювет на отрезке автострады А4.