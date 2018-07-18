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среда, 18 июля 2018 07:00

В асфальте под Святой Софией рыли могилу
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Милиция применила слезоточивый газ - "черемуху"
Фото: unso.in.ua
Среди участников процессии были нардепы, журналисты, священники
Президент Леонид Кучма тогда находился в Беларуси, что стало его железным алиби - якобы он не мог контролировать ситуацию в Украине
Кто-то скомандовал: “Толпу бить - унсовцев калечить!"
"Неподалеку от площади в помещении Шевченковского РУВД сотрудники милиции всю ночь пытали унсовцев, задержанных во время побоища", - УНА-УНСО

18 июля 1995 года "беркутовцы" разгоняли траурную процессию Святейшего Патриарха Владимира. Этот день назвали "черным вторником".

УПЦ Киевского патриархата просила в тогдашней Кабмина разрешения похоронить Патриарха на территории Святой Софии. Несмотря на просьбы церкви, место выделили на Байковом кладбище: мол, Собор - историко-архитектурный памятник под охраной ЮНЕСКО.

Однако после службы во Владимирском соборе похоронная процессия с телом Патриарха отправилась не в направлении Байкового, как было согласовано, а налево - к Софийской площади. На Владимирской улице дорогу перекрыло оцепление милиции.

Решительно настроенные веряны прорвали цепь. Врата Софии были наглухо закрыты, а внутри храма караулило спецподразделение "Беркут". Вечерело, и, поскольку покойников принято хоронить до захода солнца, участники процессии начали копать могилу прямо под стенами собора, круша асфальт справа ворот колокольни.

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Как только гроб опустили внутрь, из-за ворот выскочила сотня "беркутовцев" и с трех сторон атаковала мирян. Началось кровавое месиво. УНА-УНСО вместе со священниками сдерживала натиск бойцов, пока на могилу вручную сгребали землю. Били лежачих и рвали флаги.

"К раскрытой могиле никого не пускали, над журналистами, которые апеллировали к Закону о печати, просто нагло смеялись. По площади валялась женская обувь, потерянная во время панического бегства под беркутовский дубинками. Ни у кого нельзя было добиться правды, генералы от милиции нагло врали в глаза: никого не задерживали, никого не били. А рядом - окровавленный государственный флаг, вскрытая могила и растоптанные венки. И живые свидетели, которые видели, как били лежачих унсовцев и даже женщин", - писал очевидец тех событий журналист Виталий Карпенко.

Побоище продолжалось три часа, пока милиция отступила и дала отслужить молебен.

20 гражданских оказались на больничной койке, а один - в реанимации. Из милиции в больницу попали 13 человек.

В 1996 году столичная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении тех событий. Обвинения против первого замначальника ГУ МВД в г. Киеве Владимира Будникова, который дал приказ атаковать процессию, отвергли. Следствие пришло к выводу, что тот "действовал в рамках предоставленных ему полномочий" и "его действия не содержат признаков должностного преступления". Причиненные участникам похорон телесные повреждения были неумышленны.

Через три года Леонид Кучма, на первый год президентства которого пришлось это избиение, рассказал журналистам, что все события на Софийской площади были специально спровоцированы и направлены именно против него. Всю вину за то, что произошло, Кучма переложил на тогдашнего премьер-министра Евгения Марчука.

С тех пор вопрос о перезахоронении Патриарха неоднократно поднимался, но его тело до сих пор покоится под стенами Софии.

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9 июля в селе Хотив Киевской области прощались с Левком Лукьяненко. 10 июля его отпели во Владимирском соборе и похоронили на Байковом кладбище.

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Дата
18
июля

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

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