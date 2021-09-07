Участок трассы Киев-Одесса почти на два месяца перекрыли

Перекрытие дороги М-05 на трассе Киев - Одесса продлится с 7 сентября по 25 октября. Фото: facebook.com/kyyivskaSAD/

С 7 сентября по 25 октября ограничили движение на трассе М-05 Киев - Одесса в направлении столицы.

Причина - строительство транспортной развязки, сообщила Служба автодорог Киевской области.

"Вблизи села Вита - Почтовая сводим транспортную развязку, которая обеспечит распределение транспортных потоков на участке дороги с высокой интенсивностью движения. Продолжаем устройства буронабивных свай на сооружении №1- туннель", - говорится в сообщении.

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На период ограничений движение будут осуществлять по одной полосе правой проезжей части в направлении Одессы.

На месте строительства работает тяжелая строительная техника. Краны, экскаваторы и буровые установки будут размещены на левой проезжей части.

Развязка строится в рамках реализации проекту "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву" за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. На подъездах к Киеву определено три таких места: M-05 Киев - Одесса (Чабаны), M-05 - км (Вита-Почтовая), M-06 Киев - Чоп (Стоянка).