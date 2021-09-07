Участок трассы Киев-Одесса почти на два месяца перекрыли

 
Ексклюзивы
1/5
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 198
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 261
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 387
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 180
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1161
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1089
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 603
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 477
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 8433
Фото
Все фото
5
3
12
8
3
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Мужчина изнасиловал вдвое старшую односельчанку
Мужчина изнасиловал вдвое старшую односельчанку
В Киеве разрушили витражи знаменитой художницы
В Киеве разрушили витражи знаменитой художницы
Костел Святого Николая был складом, &quot;глушилкой&quot; и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Водитель без прав &quot;перекинул&quot; Skoda на крышу: кадры масштабной аварии
Водитель без прав "перекинул" Skoda на крышу: кадры масштабной аварии
Видео
Все видео
Оштрафовали столичную гимназию, где болезнь "скосила" целые семьи
Оштрафовали столичную гимназию, где болезнь "скосила" целые семьи
Российская рэп-исполнительница Инстасамка унизила зрителя на концерте в Киеве
Российская рэп-исполнительница Инстасамка унизила зрителя на концерте в Киеве
Фонтан на Арсенальной восстановили после наезда грузовика
Фонтан на Арсенальной восстановили после наезда грузовика
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1305
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1188
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 441
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2061
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 522
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
вторник, 07 сентября 2021 15:42

Участок трассы Киев-Одесса почти на два месяца перекрыли

  Комментировать
Участок трассы Киев-Одесса почти на два месяца перекрыли
Перекрытие дороги М-05 на трассе Киев - Одесса продлится с 7 сентября по 25 октября. Фото: facebook.com/kyyivskaSAD/

С 7 сентября по 25 октября ограничили движение на трассе М-05 Киев - Одесса в направлении столицы.

Причина - строительство транспортной развязки, сообщила Служба автодорог Киевской области.

"Вблизи села Вита - Почтовая сводим транспортную развязку, которая обеспечит распределение транспортных потоков на участке дороги с высокой интенсивностью движения. Продолжаем устройства буронабивных свай на сооружении №1- туннель", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда откроют новый участок Большой Кольцевой дороги столицы

На период ограничений движение будут осуществлять по одной полосе правой проезжей части в направлении Одессы.

На месте строительства работает тяжелая строительная техника. Краны, экскаваторы и буровые установки будут размещены на левой проезжей части.

Развязка строится в рамках реализации проекту "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву" за счет займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. На подъездах к Киеву определено три таких места: M-05 Киев - Одесса (Чабаны), M-05 - км (Вита-Почтовая), M-06 Киев - Чоп (Стоянка).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Участок трассы Киев-Одесса почти на два месяца перекрыли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Тысячи тайных сотрудников и опасные операции - создали военную разведку

Украинцы выиграли трехдневный бой

Умер Патриарх Украинской греко-католической церкви

В Канаду прибыли первые иммигранты

Подстрелили Тупака Шакура.

Поэта арестовали за кражу "Моны Лизы"

Хакеры провели одно из крупнейших киберпреступлений

Самое читаемое
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 9262
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
Гороскоп на 6-12 сентября: чьи мечты начнут осуществляться
 Просмотров: 8163
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
Как сделать ремонт бюджетной кухни своими силами: яркие фото
17
 Просмотров: 7389
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
Американская фитнес-модель взволновала соблазнительным образом
6
 Просмотров: 4671
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3393
Новости Киева
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению
В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению Просмотров: 396
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
5
 Просмотров: 522
Мужчина изнасиловал вдвое старшую односельчанку
Мужчина изнасиловал вдвое старшую односельчанку
3
 Просмотров: 1071
В Киеве разрушили витражи знаменитой художницы
В Киеве разрушили витражи знаменитой художницы
12
 Просмотров: 1224
К скандальной застройке озера Вырлица имеет отношение школьный друг Кличко – СМИ
К скандальной застройке озера Вырлица имеет отношение школьный друг Кличко – СМИ Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
3
Сенцов о Зеленском: Думает не о реформах, а о втором сроке
3
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
3
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
2
Выполнить обещание Зеленского пока не удается - "слуга"
Голосов: 6934
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть