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суббота, 05 июня 2021 10:52

У водоемах Киева появилась экзотическая рыба
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В водоемах Киева расплодились экзотические солнечные окуни из Северной Америки. В частности в озере Мартишив на Осокорках ученые меньше чем за 2 ч поймали 25 таких рыбин.

"Больше всего экзотических окуней в водоемах Осокорковское поймы, через соединение с Днепром. Ищут места, где большое количество водной растительности. В ней скрываются от других хищников", - рассказала доктор философии в области биологии, ведущий инженер Института гидробиологии НАН Украины Юлия Коваленко, передает "Вечерний Киев".

В водоемах Украины увеличивается количество экзотического солнечного окуня
Фото: Юлия Коваленко
В водоемах Украины увеличивается количество экзотического солнечного окуня
В водоемах Украины увеличивается количество экзотического солнечного окуня
В водоемах Украины увеличивается количество экзотического солнечного окуня
В водоемах Украины увеличивается количество экзотического солнечного окуня

Между тем на рыболовных форумах в соцсетях стало больше фото с пойманными солнечными окунями в разных регионах Украины.

"Солнечный окунь - хорошая рыба, но вредна. Ест икру и кормовые объекты местных видов. Быстро размножается уже в двухлетнем возрасте. В нерестовый период самец становится агрессивным, защищает кладку икры во время ее развития. Не подпускают на мель другие виды рыб. через значительное присутствие в водоеме солнечного окуня прежде всего страдают хищные виды, такие как окунь речной и щука", - сказала Коваленко.

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Эта рыба съедобная, но промышленного значения не имеет. Некоторые рыболовы советуют не брать солнечного окуня в улове, но не отпускать обратно в воду, а просто выбрасывать на берег. Впрочем, есть и другое мнение.

"Хотя солнечного окуня не принято употреблять в пищу, возможно, из-за его внешней эстетики и относительно небольших размеров (в наших водоемах вырастает до 25 см), однако он имеет довольно вкусное мясо. Не хуже речного окуня или судака. Лучше его не просто вылавливать, а есть, ведь это очень ценный белок", - объясняет ученый.

Солнечного окуня завезли из Северной Америки во Францию ​​в конце XIX в как аквариумную рыбу и ради спортивного рыболовства. Оттуда он попал в Германию. Из прудов, в которых разводили солнечного окуня, чужак проник в Рейна, Одера, Дуная, Днестра. В 1946 году экзотическую рыбу зафиксировали на территории Украины.
За последние 25 лет солнечный окунь распространился в Каховском и Кременчугском водохранилищах, а также во многих реках и озерах южных областей Украины. Экологи отмечают, что из-за потепления эта рыба быстро добралась северных регионов.

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Дата
05
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