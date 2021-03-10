У Оболонского РАГСа пытаются отобрать помещение с помощью "черных нотариусов"

Помещение площадью 770 кв. метров находится в коммунальной собственности

Происходит попытка рейдерского захвата здания на Оболонском проспекте, 28-В, где размещается Оболонский отдел РАГС в г. Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына.

По словам депутата, он получил сообщение о попытке захвата помещения, площадью 770 квадратных метров, которое находится в коммунальной собственности. Выяснилось, что группа лиц с апреля 2020 года воплощает "схему", по которой пытается незаконно завладеть помещением.

В этой схеме участвуют "черные нотариусы" и подставные лица. Сначала были изготовлены поддельные технические паспорта. На их основе нотариусы изготовили документы, которые якобы подтверждают право собственности. Далее они пытались "замести следы", осуществляя фиктивную перепродажу, – заявил Трубицын.

Депутат также сообщил, что зарегистрировал заявление о совершении уголовного преступления в Оболонском управлении полиции города Киева и правоохранители внесли сведения об уголовном производстве в единый реестр досудебных расследований.

Это помещение принадлежит киевлянам. Здесь женятся молодые, из этих дверей начинается их семейная жизнь. И я буду защищать право распоряжаться имуществом, которое принадлежит городу, – добавил Владислав Трубицын.

Как сообщалось, депутаты из "Успешного Киева" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами. По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низка.