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среда, 13 мая 2020 13:52

У киевлян еще месяц будет горячая вода

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У киевлян еще месяц будет горячая вода
Горячая вода будет в Киеве до начала послабления карантина. Фото: pixabay

Из-за карантина гидравлические испытания теплосетей в Киеве отложили на месяц.

С послаблением ограничений их начнут проводить, об этом на брифинге заявил киевский городской глава Виталий Кличко, передает "Укрінформ".

По его словам, в своей деятельности город руководствуется нормативными актами правительства и профильного министерства.

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"Должны были начать испытания сетей еще в начале апреля. Но, понимая, что многие люди находятся дома, мы отложили эти работы на месяц и начинаем их только со времени введения послаблений, когда большая часть людей уже возвращается к работе", - сказал Кличко.

Столичная власть 22 мая начнет возобновлять работу общественного транспорта. С 25 мая планируют запустить киевский метрополитен. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

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