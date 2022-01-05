"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены

1 января на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" открыли самый большой в государстве каток. Вокруг него работает Зимний городок с детскими аттракционами, киосками с шашлыками и глинтвейном, новогодней елкой.

Каток и Зимняя страна стали одними из самых популярных развлекательных локаций для киевлян и гостей города. Каждый день сюда приходят тысячи человек. За вход на каток и безлимитное катание платят по 240 грн. Работать будет локация всю зиму вплоть до Масленицы.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на территории комплекса и послушала о чем говорят люди. Также поговорили с частью посетителей и продавцов - довольны ли они катком и Зимним городком и какие желания и мечты хотят реализовать в 2022 году.

60 ТЫСЯЧ ШТРАФА

Напротив центральных ворот на входе в Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" гостей встречает высокая новогодняя елка, украшенная огнями желтого, зеленого и синего цветов.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На территории ВДНХ работает Зимний городок. Там установлена елка, которая является одной из интереснейших локаций для туристов

Недалеко от елки установлена ​​новогодняя карусель, расписанная разноцветными рисунками. Детские голоса и смех слышны с обоих этажей аттракциона. Кругами на конях и пони катаются самые маленькие. Пускают детей до 5 лет. 5 минут развлечения обойдутся в 100 грн.

– Вы не имеете права у меня ничего требовать! – кричит в окно кассы мужчина в длинной черной куртке с капюшоном на голове. На руках держит 3-летнюю дочь.

Киевлянин недоволен требованием показать сертификат о вакцинации от коронавируса. Документ требуют у всех взрослых. Только при их наличии могут купить билет на карусель для своих детей.

– Проверка приходила, заплатили 60 тысяч штрафа за то, что пустили без сертификата, – объясняет мужчине администратор. – Не можем вас пустить. Мы и сами не рады. Думаете, мы хотим это проверять? К нам же приходят и жалуются, что пускаем всех или еще говорят: "Почему вы не разговариваете на украинском языке нашем?".

В следующем году у Деда Мороза сертификаты будете проверят?

– Это постановление, а не закон. Я не должен вам разглашать свои медицинские данные. Мне что теперь ребенку сказать, что она не может покататься, потому что нет бумажки какой-то? - киевлянин не успокаивается, размахивает руками. – Вы в своем уме? В следующем году у Деда Мороза сертификаты будете проверят? Эти все штрафы вообще незаконны.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На каток киевляне и гости города приходят целыми семьями. Дети могут кататься опираясь на специальные подставки в виде миньонов, пингвинов и т.п.

Разговор прерывает рождественская музыка, звучащая со сцены позади фуд-кортов. Ее установили к концу новогодних праздников. Гостей развлекают приглашенные артисты, музыканты. Также на сцене организуют разные конкурсы с призами.

ШАШЛИКИ

Около трех десятков киосков с едой и напитками стоят в несколько рядов по обе стороны крупнейшего открытого катка в Киеве. Рассмотреть издалека, что продают трудно. Потому что площадь почти все время стоит в густом дыме, который напускают мангалы, где готовятся шашлыки.

Поесть можно за столиками прямо на улице. Шашлык из свинины обойдется в 80 грн за 100 гр, курятина немного дешевле - 70 грн, телятина - 90 грн. К мясу продаются овощи – на гриле по 50 грн, свежие и засоленные по 40 грн. Также – картофель фри, лаваши, плов, бограч, жареные колбаски и ход-доги.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы

– Килограмм шестьдесят шашлыка продали сегодня, – рассказывает владелец одной из лавок 38-летний Алексей Бульба. От холода спасается теплым кожаным желетом с меховой подкладкой. - Свинину берут больше всего. Картофель популярен, овощи, колбасы. Иногда люди жалуются, что дорого, но это всегда так было.

Предприниматель работает на ВДНХ уже 7 лет. Всего ресторанным делом занимается около 11 лет. Начинал вместе с женой. Сейчас на работу часто нанимает родственников. Вместе с командой посещают другие ярмарки и фестивали. На праздники выручка всегда лучше, признается.

- Зимний сезон основной – высокий сезон, как говорят в Буковеле. Бывает, не хватает продуктов, все разбирают. В карантин было немного тяжело, но сейчас начинаем понемногу отбивать убытки. Хотя того объема продаж, который был до ковида, еще нет, - объясняет Алексей.

Никто еще ничего себе не поджег

Посетители могут приготовить приобретенную еду на специальных деревянных столиках, стоящих в Зимнем городке. Из выямки внутри каждого - торчит полиняча и горит маленький костер. Продавцы выдают специальные палочки покупателям.

- Чтобы могли себе что-нибудь поджарить. Ну и для антуража. Вообще зимняя ярмарка подразумевает дым, огонь. Так уютно. Слава Богу, никто еще ничего себе не поджег, – шутит Бульба. – В новогоднюю ночь мы не работали. Закрывали лавку, а 1 января уже принимали посетителей.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы

Праздновать на ВДНХ люди приходят со своим алкоголем и часто ведут себя неадекватно, жалуются торговцы.

500 ГРИВЕН НА ТРОИХ

На ВДНХ приезжают отдыхать семьями. Чаще взрослые заказывают детям и себе кофе или горячий шоколад. Напитки стоят от 50 до 70 грн за стакан.

– Заплачу за парковку гривен 100, – рассказывает жене мужчина с черной защитной маской на бороде. Распаковывает хот-дог, от которого поднимается пар, и отдает маленькому сыну. – Здесь столько парковка стоит, что капец. И вот сегодня потратились, и на Новый год. Надо уже через 10 минут где-то ехать. Он дед бутерброды со шпротами ест. Вот молодец! – кивает голову в сторону столика напротив.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы

Нравится ли Зимний городок?, - спрашиваю у семьи.

– Неплохо здесь, но дорого. Вот бы немного дешевле. Нам втроем, чтобы зайти, то гривен 500-700 надо, - отвечает женщина в бежевой шубе из натурального меха, называется Олесей. На ушах носит большие золотые серьги с цветными камнями. - На каток не пошли, потому что немного боимся. Не умеем кататься. Малыш любит роботов, хотели на выставку сходить. Где-то нам 500 грн выйдет еще она. Дорого. Чтобы хоть 100 грн просили за вход. На еду же нормальная цена более-менее. А так мы на новый год потратились. Праздновали втроем, а тысяч 10 ушло. Сначала на две продуктов взяли. А потом то одно, то другое докупали.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

УКРАИНА И ВОЙСКА

Главным развлечением в Зимнем городке является каток. В его центре разместили декорацию из украшенных огнями живых елок. Всего каток вмещает не более 800 взрослых и детей - именно такое количество коньков в наличии. Иногда приходится отказывать желающим, признается Максим, администратор арены.

– Просим подождать тогда. Но такое случается редко. Кто-то приходит со своими коньками, – говорит администратор Максим, невысокий мужчина в джинсах с рацией в руках. – Очереди у нас только в праздничные и выходные дни. 2 января вплоть до горки стояли люди, - показывает на детскую горку в 100 метрах от входа.

Детей до 4 лет на каток пускают бесплатно. Можно приобрести VIP-билет. Для его владельцев есть отдельная очередь, которая двигается быстрее. В праздничные дни за день арену посещает около 2000 человек.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Каток имеет площадь в 6 тыс. "квадратов". Это самая большая подобная арена в Украине

К разговору присоединяется сервис-менеджер ВДНХ 21-летний Ринат Темиргалиев. Имеет черные жесткие волосы, взлохмаченные от капюшона, и аккуратно выбритую бороду. Предлагает провести экскурсию внутри.

Парень приехал в Киев в 2019 году из оккупированного Крыма. Не желал оставаться гражданином России, объясняет. Родители не переехали, потому что не смогли покинуть родительский дом в Евпатории, добавляет.

– Там инфраструктура стала лучше. Но очень много налогов – с продуктов, с зарплаты. Покупаешь машину – налог. На жилье свыше 50 квадратов – налог, – рассказывает Ринат. - Друзья разделились во взглядах, многих потерял после перезда. Говорят: "Ты же предатель. Ты в Украину уехал!". Отвечаю им: "А ничего, что вы служили под флагом Украины, а теперь под русский стали?".

Никто Россию не выбирал

В Киев Ринат переехал с девушкой.

- Никто нормально не голосовал на референдуме, никто Россию не выбирал. Там было два вопроса – и оба о переходе в РФ. Среди моих знакомых нет тех, кто ходил голосовать. Не знаю, кто это все выбрал. Украине нужно было сразу армию пустить и не допускать изначальной оккупации. Почему она этого не сделала?, – продолжает Ринат. – Я как сейчас помню, что когда убежал президент в Ростов, то начали понимать, что что-то пойдет не так. До этого никакой угрозы не было. А потом: "У вас есть два недели, чтобы поменять паспорт!". Страшно было, когда выглядываешь из окна, а там стоит БТР.

Проходим в стеклянную дверь сквозь резиновые шторки. За турникетом сразу помещение для получения коньков. Здесь в около двух десятков рядов они просушиваются и ждут новых посетителей. После каждой смены чистить и обрабатывать их приезжает специальная служба.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Кроме катка на ВДНХ есть немало локаций, где можно сделать красивое селфи или сфотографироваться с друзьями

Рядом с турникетами стоит буржуйка. Несколькими такими печками здесь отапливают помещение. Охранник подбрасывает дрова как минимум каждые два часа, а дальше уголь продолжает отдавать тепло.

ТРАВМЫ

В зоне отдыха вокруг небольшой новогодней елки разместили скамьи. Внутри есть камеры хранения для личных вещей, киоск с глинтвейном и закусками, лавки инструкторов и фотографов. Заказать магнит с собственным изображением на катке стоит 100 грн.

– Много конфликтов из-за того, что просим показать COVID-сертификат, – говорит Ринат. – Можем вызвать даже полицию, а они штрафы редко выписывают. Большая текучка людей. Когда кто-то увольняется, то на его место приходит другой. Он может не знать или не понимать до конца правил. Вот сегодня была проверка и хорошо, что обнаружили работника, пустившего человека без сертификата.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Люди с опытом катания на коньках – способны выполнять настоящие пируэты прямо посреди крупнейшей ледовой арены в Украине

На ледовой арене постоянно поддерживают температуру от –7 до –11°C.

– У нас постоянно действуют установки – чиллеры, которые держат температуру – говорит менеджер, – под катком несколько тысяч метров труб. Они все сложены змейкой на расстоянии друг от друга не более пяти сантиметров. Устанавливали арену в течение месяца. Поддерживаем работу и ночью. Лед не любит сильного холода, потому что начинает трескаться. Если очень холодно, то повышаем температуру. В прошлом году же и минус двадцать было. Когда снег идет – чистым. В прошлом году все почти работники брали лопаты, и я тоже, чтобы люди могли кататься.

За порядком на катке следят администраторы и инструкторы. Рядом работает медицинский пункт, ведь бывают травматические случаи.

– Мужчина, 80 лет. Упал, ударился головой и потерял сознание, – говорит Ринат. - Оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую, рассек голову. Травмируются как дети, так и взрослые. Дети все рвутся на лед, а постарше люди могут не рассчитать свои возможности.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Каток стал для горожан и гостей столицы одной из самых интересных локаций для отдыха в Киеве

С трибун люди ожидают, пока горячей водой обработают арену. Специальная машина делает обход каждый час, чтобы убрать все неровности от коньков. Через 15 мин люди снова возвращаются на лед.

МЕЧТЫ О КОНЦЕ ВОЙНЫ

Зимняя страна и каток работают до 23:00. За 20 мин до закрытия последние круги наматывает 62-летняя Лариса. В Киев приехала из Новой Каховки Херсонской области, чтобы провести праздничные выходные с сыном Алексеем и его семьей. Последний раз каталась на коньках еще в детстве, признается.

- После Нового года приехала и потащила сына с невесткой, – говорит женщина. Одетая в коричневую длинную дубленку с меховым воротничком и кожаный картуз. Одной рукой придерживает очки, а другой крепко уцепилась за борт арены, чтобы не упасть. – очень любила в детстве. Причем, Днепр у нас замерзал – и только так. На искусственном катке вообще первый раз. Здесь классно, свежий воздух. Я попала в сказку! Мне 62 года, а радуюсь, как ребенок. Катались и на аттракционах, но дороговато. Меня эти цены напугали, но сын сказал, чтобы я об этом не думала. Потому что пенсия у меня, как у всех – 2200. Алеша, иди сюда.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Самый большой в Украине каток открыли в Киеве 1 января. Находится на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"

Алексей с семьей проживает в Киеве, а с мамой видится преимущественно на праздники.

– Я в детстве на каток стал, постоял – и все. А это второй раз, получается, – рассказывает мужчина. Длинный красный шарф прикрывает его большую татуировку на шее, на ухе носит туннели. - Приехали с детьми, они стали сразу – и поехали, хорошо катаются.

- Собачка у них есть хорошенькая еще, но вот коньков для нее не нашлось, - шутит Лариса, - она ​​с елкой дома осталась.

Что загадали под бой курантов? - спрашиваю.

– Чтобы закончилось вот это вот все, – говорит Алексей. - Война чтобы закончилась и весь негатив, который нам мешает жить. Я чувствую ее, она отразилась на моей работе, я музыкант. А о карантине вообще молчу. Когда он начался, то концерты прекратились на год и я остался без работы. Как сказал Кличко, 2222-й нам принесет точно что-нибудь хорошее. Мам, надо еще два круга успеть сделать, – просит маму мужчина и стремглав заворачивает за угол катком.

Мелкий дождь падает на асфальт возле катка. Скамейки с едой позакрывали продавцы и выключили лампы у киосков. На столах остались пустые пакеты, стаканы и бутылки из-под вина. Качаясь, под руку, к выходу медленно ковыляет пожилая пара в куцей зимней одежде. Новогодняя мелодия у арены постепенно стихает.