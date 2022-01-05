 
Ексклюзивы
1/5
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 2277
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 1989
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 4329
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1215
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10647
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3933
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2862
Фото
Все фото
19
3
3
18
6
&quot;Ты предатель. Ты в Украину уехал!&quot; - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
На мосту Кличко устроили новый погром
На мосту Кличко устроили новый погром
Мужчина убил мать и выбросился из окна
Мужчина убил мать и выбросился из окна
&quot;Героям слава!&quot;: в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
&quot;Сосну каждому украинцу&quot; - Киву и Дубинского расклеили на бордах
"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах
Видео
Все видео
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
После митинга под Радой задержали двух человек
После митинга под Радой задержали двух человек
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 1989
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1971
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3186
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1647
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1296
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 06 января 2022 07:10

"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
19

  Комментировать

1 января на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" открыли самый большой в государстве каток. Вокруг него работает Зимний городок с детскими аттракционами, киосками с шашлыками и глинтвейном, новогодней елкой.

Каток и Зимняя страна стали одними из самых популярных развлекательных локаций для киевлян и гостей города. Каждый день сюда приходят тысячи человек. За вход на каток и безлимитное катание платят по 240 грн. Работать будет локация всю зиму вплоть до Масленицы.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на территории комплекса и послушала о чем говорят люди. Также поговорили с частью посетителей и продавцов - довольны ли они катком и Зимним городком и какие желания и мечты хотят реализовать в 2022 году.

60 ТЫСЯЧ ШТРАФА

Напротив центральных ворот на входе в Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" гостей встречает высокая новогодняя елка, украшенная огнями желтого, зеленого и синего цветов.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  На территории ВДНХ работает Зимний городок. Там установлена елка, которая является одной из интереснейших локаций для туристов
На территории ВДНХ работает Зимний городок. Там установлена елка, которая является одной из интереснейших локаций для туристов

Недалеко от елки установлена ​​новогодняя карусель, расписанная разноцветными рисунками. Детские голоса и смех слышны с обоих этажей аттракциона. Кругами на конях и пони катаются самые маленькие. Пускают детей до 5 лет. 5 минут развлечения обойдутся в 100 грн.

– Вы не имеете права у меня ничего требовать! – кричит в окно кассы мужчина в длинной черной куртке с капюшоном на голове. На руках держит 3-летнюю дочь.

Киевлянин недоволен требованием показать сертификат о вакцинации от коронавируса. Документ требуют у всех взрослых. Только при их наличии могут купить билет на карусель для своих детей.

– Проверка приходила, заплатили 60 тысяч штрафа за то, что пустили без сертификата, – объясняет мужчине администратор. – Не можем вас пустить. Мы и сами не рады. Думаете, мы хотим это проверять? К нам же приходят и жалуются, что пускаем всех или еще говорят: "Почему вы не разговариваете на украинском языке нашем?".

В следующем году у Деда Мороза сертификаты будете проверят?

– Это постановление, а не закон. Я не должен вам разглашать свои медицинские данные. Мне что теперь ребенку сказать, что она не может покататься, потому что нет бумажки какой-то? - киевлянин не успокаивается, размахивает руками. – Вы в своем уме? В следующем году у Деда Мороза сертификаты будете проверят? Эти все штрафы вообще незаконны.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  На каток киевляне и гости города приходят целыми семьями. Дети могут кататься опираясь на специальные подставки в виде миньонов, пингвинов и т.п.
На каток киевляне и гости города приходят целыми семьями. Дети могут кататься опираясь на специальные подставки в виде миньонов, пингвинов и т.п.

Разговор прерывает рождественская музыка, звучащая со сцены позади фуд-кортов. Ее установили к концу новогодних праздников. Гостей развлекают приглашенные артисты, музыканты. Также на сцене организуют разные конкурсы с призами.

ШАШЛИКИ

Около трех десятков киосков с едой и напитками стоят в несколько рядов по обе стороны крупнейшего открытого катка в Киеве. Рассмотреть издалека, что продают трудно. Потому что площадь почти все время стоит в густом дыме, который напускают мангалы, где готовятся шашлыки.

Поесть можно за столиками прямо на улице. Шашлык из свинины обойдется в 80 грн за 100 гр, курятина немного дешевле - 70 грн, телятина - 90 грн. К мясу продаются овощи – на гриле по 50 грн, свежие и засоленные по 40 грн. Также – картофель фри, лаваши, плов, бограч, жареные колбаски и ход-доги.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы
Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы

– Килограмм шестьдесят шашлыка продали сегодня, – рассказывает владелец одной из лавок 38-летний Алексей Бульба. От холода спасается теплым кожаным желетом с меховой подкладкой. - Свинину берут больше всего. Картофель популярен, овощи, колбасы. Иногда люди жалуются, что дорого, но это всегда так было.

Предприниматель работает на ВДНХ уже 7 лет. Всего ресторанным делом занимается около 11 лет. Начинал вместе с женой. Сейчас на работу часто нанимает родственников. Вместе с командой посещают другие ярмарки и фестивали. На праздники выручка всегда лучше, признается.

- Зимний сезон основной – высокий сезон, как говорят в Буковеле. Бывает, не хватает продуктов, все разбирают. В карантин было немного тяжело, но сейчас начинаем понемногу отбивать убытки. Хотя того объема продаж, который был до ковида, еще нет, - объясняет Алексей.

Никто еще ничего себе не поджег

Посетители могут приготовить приобретенную еду на специальных деревянных столиках, стоящих в Зимнем городке. Из выямки внутри каждого - торчит полиняча и горит маленький костер. Продавцы выдают специальные палочки покупателям.

- Чтобы могли себе что-нибудь поджарить. Ну и для антуража. Вообще зимняя ярмарка подразумевает дым, огонь. Так уютно. Слава Богу, никто еще ничего себе не поджег, – шутит Бульба. – В новогоднюю ночь мы не работали. Закрывали лавку, а 1 января уже принимали посетителей.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы
Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы

Праздновать на ВДНХ люди приходят со своим алкоголем и часто ведут себя неадекватно, жалуются торговцы.

500 ГРИВЕН НА ТРОИХ

На ВДНХ приезжают отдыхать семьями. Чаще взрослые заказывают детям и себе кофе или горячий шоколад. Напитки стоят от 50 до 70 грн за стакан.

– Заплачу за парковку гривен 100, – рассказывает жене мужчина с черной защитной маской на бороде. Распаковывает хот-дог, от которого поднимается пар, и отдает маленькому сыну. – Здесь столько парковка стоит, что капец. И вот сегодня потратились, и на Новый год. Надо уже через 10 минут где-то ехать. Он дед бутерброды со шпротами ест. Вот молодец! – кивает голову в сторону столика напротив.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы
Рядом с катком традиционно заработал Зимний городок. Действуют детские аттракционы, можно купить глинтвейн или перекусить. На установленной сцене выступают разные группы

Нравится ли Зимний городок?, - спрашиваю у семьи.

– Неплохо здесь, но дорого. Вот бы немного дешевле. Нам втроем, чтобы зайти, то гривен 500-700 надо, - отвечает женщина в бежевой шубе из натурального меха, называется Олесей. На ушах носит большие золотые серьги с цветными камнями. - На каток не пошли, потому что немного боимся. Не умеем кататься. Малыш любит роботов, хотели на выставку сходить. Где-то нам 500 грн выйдет еще она. Дорого. Чтобы хоть 100 грн просили за вход. На еду же нормальная цена более-менее. А так мы на новый год потратились. Праздновали втроем, а тысяч 10 ушло. Сначала на две продуктов взяли. А потом то одно, то другое докупали.

На территории ВДНХ работает Зимний городок. Там установлена елка, которая является одной из интереснейших локаций для туристов
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Стоимость входа на каток - 70 грн. Еще 150 грн придется оплатить за аренду коньков
Каток имеет площадь в 6 тыс. "квадратов". Это самая большая подобная арена в Украине
Самый большой в Украине каток открыли в Киеве 1 января. Находится на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"
Самый большой в Украине каток открыли в Киеве 1 января. Находится на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"

УКРАИНА И ВОЙСКА

Главным развлечением в Зимнем городке является каток. В его центре разместили декорацию из украшенных огнями живых елок. Всего каток вмещает не более 800 взрослых и детей - именно такое количество коньков в наличии. Иногда приходится отказывать желающим, признается Максим, администратор арены.

– Просим подождать тогда. Но такое случается редко. Кто-то приходит со своими коньками, – говорит администратор Максим, невысокий мужчина в джинсах с рацией в руках. – Очереди у нас только в праздничные и выходные дни. 2 января вплоть до горки стояли люди, - показывает на детскую горку в 100 метрах от входа.

Детей до 4 лет на каток пускают бесплатно. Можно приобрести VIP-билет. Для его владельцев есть отдельная очередь, которая двигается быстрее. В праздничные дни за день арену посещает около 2000 человек.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Каток имеет площадь в 6 тыс. "квадратов". Это самая большая подобная арена в Украине
Каток имеет площадь в 6 тыс. "квадратов". Это самая большая подобная арена в Украине

К разговору присоединяется сервис-менеджер ВДНХ 21-летний Ринат Темиргалиев. Имеет черные жесткие волосы, взлохмаченные от капюшона, и аккуратно выбритую бороду. Предлагает провести экскурсию внутри.

Парень приехал в Киев в 2019 году из оккупированного Крыма. Не желал оставаться гражданином России, объясняет. Родители не переехали, потому что не смогли покинуть родительский дом в Евпатории, добавляет.

– Там инфраструктура стала лучше. Но очень много налогов – с продуктов, с зарплаты. Покупаешь машину – налог. На жилье свыше 50 квадратов – налог, – рассказывает Ринат. - Друзья разделились во взглядах, многих потерял после перезда. Говорят: "Ты же предатель. Ты в Украину уехал!". Отвечаю им: "А ничего, что вы служили под флагом Украины, а теперь под русский стали?".

Никто Россию не выбирал

В Киев Ринат переехал с девушкой.

- Никто нормально не голосовал на референдуме, никто Россию не выбирал. Там было два вопроса – и оба о переходе в РФ. Среди моих знакомых нет тех, кто ходил голосовать. Не знаю, кто это все выбрал. Украине нужно было сразу армию пустить и не допускать изначальной оккупации. Почему она этого не сделала?, – продолжает Ринат. – Я как сейчас помню, что когда убежал президент в Ростов, то начали понимать, что что-то пойдет не так. До этого никакой угрозы не было. А потом: "У вас есть два недели, чтобы поменять паспорт!". Страшно было, когда выглядываешь из окна, а там стоит БТР.

Проходим в стеклянную дверь сквозь резиновые шторки. За турникетом сразу помещение для получения коньков. Здесь в около двух десятков рядов они просушиваются и ждут новых посетителей. После каждой смены чистить и обрабатывать их приезжает специальная служба.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Кроме катка на ВДНХ есть немало локаций, где можно сделать красивое селфи или сфотографироваться с друзьями
Кроме катка на ВДНХ есть немало локаций, где можно сделать красивое селфи или сфотографироваться с друзьями

Рядом с турникетами стоит буржуйка. Несколькими такими печками здесь отапливают помещение. Охранник подбрасывает дрова как минимум каждые два часа, а дальше уголь продолжает отдавать тепло.

ТРАВМЫ

В зоне отдыха вокруг небольшой новогодней елки разместили скамьи. Внутри есть камеры хранения для личных вещей, киоск с глинтвейном и закусками, лавки инструкторов и фотографов. Заказать магнит с собственным изображением на катке стоит 100 грн.

– Много конфликтов из-за того, что просим показать COVID-сертификат, – говорит Ринат. – Можем вызвать даже полицию, а они штрафы редко выписывают. Большая текучка людей. Когда кто-то увольняется, то на его место приходит другой. Он может не знать или не понимать до конца правил. Вот сегодня была проверка и хорошо, что обнаружили работника, пустившего человека без сертификата.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Люди с опытом катания на коньках – способны выполнять настоящие пируэты прямо посреди крупнейшей ледовой арены в Украине
Люди с опытом катания на коньках – способны выполнять настоящие пируэты прямо посреди крупнейшей ледовой арены в Украине

На ледовой арене постоянно поддерживают температуру от –7 до –11°C.

– У нас постоянно действуют установки – чиллеры, которые держат температуру – говорит менеджер, – под катком несколько тысяч метров труб. Они все сложены змейкой на расстоянии друг от друга не более пяти сантиметров. Устанавливали арену в течение месяца. Поддерживаем работу и ночью. Лед не любит сильного холода, потому что начинает трескаться. Если очень холодно, то повышаем температуру. В прошлом году же и минус двадцать было. Когда снег идет – чистым. В прошлом году все почти работники брали лопаты, и я тоже, чтобы люди могли кататься.

За порядком на катке следят администраторы и инструкторы. Рядом работает медицинский пункт, ведь бывают травматические случаи.

– Мужчина, 80 лет. Упал, ударился головой и потерял сознание, – говорит Ринат. - Оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую, рассек голову. Травмируются как дети, так и взрослые. Дети все рвутся на лед, а постарше люди могут не рассчитать свои возможности.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Каток стал для горожан и гостей столицы одной из самых интересных локаций для отдыха в Киеве
Каток стал для горожан и гостей столицы одной из самых интересных локаций для отдыха в Киеве

С трибун люди ожидают, пока горячей водой обработают арену. Специальная машина делает обход каждый час, чтобы убрать все неровности от коньков. Через 15 мин люди снова возвращаются на лед.

МЕЧТЫ О КОНЦЕ ВОЙНЫ

Зимняя страна и каток работают до 23:00. За 20 мин до закрытия последние круги наматывает 62-летняя Лариса. В Киев приехала из Новой Каховки Херсонской области, чтобы провести праздничные выходные с сыном Алексеем и его семьей. Последний раз каталась на коньках еще в детстве, признается.

- После Нового года приехала и потащила сына с невесткой, – говорит женщина. Одетая в коричневую длинную дубленку с меховым воротничком и кожаный картуз. Одной рукой придерживает очки, а другой крепко уцепилась за борт арены, чтобы не упасть. – очень любила в детстве. Причем, Днепр у нас замерзал – и только так. На искусственном катке вообще первый раз. Здесь классно, свежий воздух. Я попала в сказку! Мне 62 года, а радуюсь, как ребенок. Катались и на аттракционах, но дороговато. Меня эти цены напугали, но сын сказал, чтобы я об этом не думала. Потому что пенсия у меня, как у всех – 2200. Алеша, иди сюда.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Самый большой в Украине каток открыли в Киеве 1 января. Находится на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"
Самый большой в Украине каток открыли в Киеве 1 января. Находится на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"

Алексей с семьей проживает в Киеве, а с мамой видится преимущественно на праздники.

– Я в детстве на каток стал, постоял – и все. А это второй раз, получается, – рассказывает мужчина. Длинный красный шарф прикрывает его большую татуировку на шее, на ухе носит туннели. - Приехали с детьми, они стали сразу – и поехали, хорошо катаются.

- Собачка у них есть хорошенькая еще, но вот коньков для нее не нашлось, - шутит Лариса, - она ​​с елкой дома осталась.

Что загадали под бой курантов? - спрашиваю.

– Чтобы закончилось вот это вот все, – говорит Алексей. - Война чтобы закончилась и весь негатив, который нам мешает жить. Я чувствую ее, она отразилась на моей работе, я музыкант. А о карантине вообще молчу. Когда он начался, то концерты прекратились на год и я остался без работы. Как сказал Кличко, 2222-й нам принесет точно что-нибудь хорошее. Мам, надо еще два круга успеть сделать, – просит маму мужчина и стремглав заворачивает за угол катком.

Мелкий дождь падает на асфальт возле катка. Скамейки с едой позакрывали продавцы и выключили лампы у киосков. На столах остались пустые пакеты, стаканы и бутылки из-под вина. Качаясь, под руку, к выходу медленно ковыляет пожилая пара в куцей зимней одежде. Новогодняя мелодия у арены постепенно стихает.

Автор: Лилия МИЦКО, фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 22114
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 17676
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 6 Просмотров: 14589
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 14256
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
 3 Просмотров: 11682
Новости Киева
В Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов
В Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов Просмотров: 81
Росанка, Доне Дарина и Илон - какие необычные имена украинцы давали младенцам
Росанка, Доне Дарина и Илон - какие необычные имена украинцы давали младенцам Просмотров: 261
Впервые за 142 года: новый год в Киеве начался с теплового рекорда
Впервые за 142 года: новый год в Киеве начался с теплового рекорда Просмотров: 153
На мосту Кличко устроили новый погром
На мосту Кличко устроили новый погром
3
 Просмотров: 1422
Мужчина убил мать и выбросился из окна
Мужчина убил мать и выбросился из окна
3
 Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
6
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
3
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
3
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
Голосов: 7094
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть