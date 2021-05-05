"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви

Блогерши извинились за дебош в церкви. Фото: скриншот с видео

Две блогерши, которые оскандалились недостойным поведением на Пасху в церкви Рождества Христова, признали это и извинились.

Одна из девушек назвалась Евой, другая Настей, говорится в видео "Информатор".

"Я задула свечу. Я хочу искренне попросить прощения у людей, чьи чувства я задела. Я не думала, что все это будет настолько массово и кто-то из посторонних людей об этом узнает. Мне правда жаль, что в такой светлый праздник Пасхи вы должны наблюдать, как две малолетних дурочки зашли в церковь и начали просто творить какую-то хр*нь", - заявила Ева.

Она добавила, что они с подругой не употребляли наркотики, но выпили "по бутылке пива на человека".

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Другая девушка-подросток также извинилась.

"Мне жаль, что так получилось. Я показала себя с ужасной стороны. Это была глупость, которую мы не обдумали. Я хотела бы попросить прощения у всех, чьи чувства я задела", - отметила Настя.

Напомним, 1 мая в Киеве девушки-блогеры распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Почтовой площади. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.