Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные "апартаменты"

В Киеве построили трехэтажный котодом с рюкзаков службы доставки.

Об этом информирует сообщество Yapomoga в Facebook.

Фото: Yapomoga

"Нас поддержала компания Rocket и помогла с реализацией. Девьятиквартирный домик получился просто ракета. Теперь надо выбрать, где именно будет стоять эта кошачья "элитная многоэтажка", - говорится в посте.

Обязательные критерии в выборе локации - безопасное место для пушистиков и уход за домом.

"Команда выберет один лучший вариант среди ваших комментариев, а Rocket подарит промокод на 500 гривен тому, кто его предложит. Пишите ваши варианты в комментариях. Победителя объявим 30 июня", - отметили в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду

Выброшенный с седьмого этажа котенок ищет дом. Изверг выбросил из окна кошку с ее четырьмя малышами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало. От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Четвертый котенок выжил чудом.