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пятница, 06 августа 2021 16:17

Три дня репетиции военных парадов парализуют Киев: какие улицы перекроют

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Три дня репетиции военных парадов парализуют Киев: какие улицы перекроют
Об изменениях движения общественного транспорта в столице сообщат дополнительно. Фото: ngu.gov.ua

В Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции военного парада ко Дню Независимости. Это спровоцирует в городе масштабные перекрытия движения транспорта.

Ограничивать движение будут и в день праздничных мероприятий 24 августа, сообщила Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове", - говорится в сообщении.

Ограничения, которые запланированы на 18, 20, 22 августа

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движения транспорта на:

- ул. Вячеслава Черновола;
- ул. Академика Туполева;
- ул. Старовокзальной;
- Маршала Рыбалко;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича;
- просп. Победы.

С 15:30 ориентировочно до 01:15 перекроют движение транспорта на:

- ул. Набережно-Крещатицкая - от Боричева спуска по встречной полосе до Нижнего Вала;
- ул. Михайловской - на участке от ул. Владимирской до Майдана Независемости;
- Набережном шоссе - от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая;
- ул. Михаила Грушевского - от Европейской пл. к Крепостного пер;
- ул. Большой Васильковской - от Лыбидской пл. до ул. Крещатик;
- Владимирском спуске;
- Петровской Аллее;
- Боричеву спуске;
- Парковой дороге;
- ул. Крещатик,

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С 19:00 ориентировочно до 01:15 временное ограничение движения транспорта на:

- ул. Вячеслава Черновола;
- Глыбочицком проезде;
- ул. Старовокзальной;
- ул. Глыбочицкой;
- просп. Победы;
- ул. Нижний Вал;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича.

Ограничения, которые запланированные на 24 августа

С 06:00 до 08:00 временно ограничат движение транспорта на:

- просп. Победы;
- ул. Жилянской;
- ул. Антоновича;
- ул. Старовокзальной;
- ул. Академика Туполева;
- просп. Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Чорновила.

С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на:

- ул. Большой Васильковской - на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик.

С 06:00 до 16:00 ориентировочно на:

- ул. Крещатик;
- Петровской Аллее;
- Парковой дороге;
- ул. Михайловской - на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости;
- Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского - на участке от Европейской пл. к Крепостного пер.

Полный перечень перекрытий - по ссылке.

Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины большие военные парады в Киеве, Одессе и Днепре - на воде и на суше. Представил и символ 30-летия независимости - цветок, который бесплатно сделала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование "украинцы запомнят навсегда". В предыдущие годы президентства Зеленского большие военные парады не проводили. Такое решение президент объяснил тем, что это - недешевое удовольствие.

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