Три бутылки алкоголя и без ажиотажа: Зеленского заметили в супермаркете

Президента Владимира Зеленского заметили у кассы в одном из супермаркетов Киева.
Соответствующее фото обнародовал киевлянин Константин Левошко в Facebook.
"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречишный багет. Сходил бл*ть за хлебушком", - написал Левошко.
По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. Покупки главы государства мужчина не исследовал, но заметил там три бутылки вина.
Левошко добавил, что появление президента в магазине ажиотажа не вызвало. Киевлянин утверждает, что узнал политика только он.
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Владимира Зеленского в статусе президента замечают в магазине не впервые. В июне прошлого года глава государства стоял на кассе супермаркета Good Wine с тележкой. В ней виднелись две бутылки. Вероятно, также с алкоголем.
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