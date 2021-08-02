Три бутылки алкоголя и без ажиотажа: Зеленского заметили в супермаркете

Президента Владимира Зеленского заметили у кассы в одном из супермаркетов Киева.

Соответствующее фото обнародовал киевлянин Константин Левошко в Facebook.

Автор: facebook.com/hsmtp Владимир Зеленский рассчитывается за покупки в супермаркете

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречишный багет. Сходил бл*ть за хлебушком", - написал Левошко.

По его словам, президент был в магазине с сыном и телохранителями. Покупки главы государства мужчина не исследовал, но заметил там три бутылки вина.

Левошко добавил, что появление президента в магазине ажиотажа не вызвало. Киевлянин утверждает, что узнал политика только он.

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Владимира Зеленского в статусе президента замечают в магазине не впервые. В июне прошлого года глава государства стоял на кассе супермаркета Good Wine с тележкой. В ней виднелись две бутылки. Вероятно, также с алкоголем.