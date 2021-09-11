Строительство ЖК: чиновник присвоил почти 2 млн грн вкладчиков

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Фото: npu.gov.ua

Следователи Нацполиции разоблачили экс-директора строительной компании. Мужчину обвиняют в завладении почти 2 млн гривен вкладчиков, которые должны были пойти на строительство многоэтажного дома в центре Киева.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

"Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами граждан-инвесторов. Пострадавшие выплачивали деньги, которые должны идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева. Фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременному введении дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство. Деньги, которые передавались гражданами непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов", - указано в сообщении.

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Во время проведения санкционированных обысков в доме чиновника, полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию. А также технику с информацией, указывающей на противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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