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понедельник, 26 августа 2019 13:05

Столичный метрополитен отказывается от "зеленых карточек": список станций

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Столичный метрополитен отказывается от &quot;зеленых карточек&quot;: список станций
В метрополитене Киева не будут продавать и пополнят карточку метро. Фото: РБК

В Киеве с 25 августа на 10 станциях метрополитена не будут продавать и пополнят карточку метро.

"Карточка метро не будет продаваться и пополняться на таких станциях: "Хрещатик" (центральный выход), "Театральная", "Площадь Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок") , "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайная" (выход к ул. С. Бандеры), "Площадь Льва Толстого", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В указанных кассах можно приобрести и пополнить электронный билет Kyiv Smart Card.

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В ведомстве добавили, что пассажиры смогут пользоваться старыми картами, пока не закончится баланс. Оплатить проезд также можно жетоном.

Столичный метрополитен отказывается от жетонов. Последний день пользования - 31 октября.

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Дата
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