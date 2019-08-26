Столичный метрополитен отказывается от "зеленых карточек": список станций

В метрополитене Киева не будут продавать и пополнят карточку метро. Фото: РБК

В Киеве с 25 августа на 10 станциях метрополитена не будут продавать и пополнят карточку метро.

"Карточка метро не будет продаваться и пополняться на таких станциях: "Хрещатик" (центральный выход), "Театральная", "Площадь Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок") , "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайная" (выход к ул. С. Бандеры), "Площадь Льва Толстого", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В указанных кассах можно приобрести и пополнить электронный билет Kyiv Smart Card.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда 4G появится на всех станциях метро

В ведомстве добавили, что пассажиры смогут пользоваться старыми картами, пока не закончится баланс. Оплатить проезд также можно жетоном.

Столичный метрополитен отказывается от жетонов. Последний день пользования - 31 октября.