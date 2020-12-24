Столичный городской совет принял бюджет на 2021 год

Больше всего денег потратили на образование. Фото: УНН

Киевский городской совет принял бюджет на 2021.

74 депутата поддержали закон, передает пресс-служба КГГА.

Столичный городской совет принял также Программу экономического и социального развития на 2021-2023 годы.

В сумме почти 60,5 млрд грн запланировали доходы Киева. Расходы прогнозируют в сумме около 57,8 млрд грн.

На образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную защиту направили больше всего финансов.

Больше всего средств выделили на образование - 24,7 млрд грн. Эта сумма составила 43% от всех расходов городского бюджета.

15% бюджета столицы направили на транспорт и дорожное хозяйство - 8,7 млрд грн.

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На здравоохранение выделили почти 6,2 млрд грн, социальную защиту - 5,1 млрд грн, ЖКХ - 3,8 млрд грн, культуру и искусство - 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт - 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга - 415,5 млн грн, строительство - 235,2 млн грн.

К 1 июля 2021 продлили возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов. Решение было принято на заседании Киевсовета. Его поддержали 104 депутата, сообщила пресс-служба КГГА.