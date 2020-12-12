Столичный ЦУМ впервые за 80 лет укутали километрами гирлянд

В Киеве здание Центрального универмага на ул. Крещатик, 38 украсили к новогодним праздникам. Его укутали в 4 км электрической гирлянды - это более 7 тыс. лампочек. Теперь ЦУМ видно с высоты птичьего полета.
Проект воплощали в течение 4 месяцев. Праздничные огни зажег украинский мультиартист Дмитрий Монатик, пишет "Сегодня".
"Хочется, чтобы год уходящий наконец начал зажигать наши жизни, наши мечты. И давал им возможность сбываться. Включай Новый год - это лозунг нынешнего иллюминационного шоу", - сказал артист.
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Традиция украшать фасады торговых и офисных центров к новогодним праздникам в мире существует давно.
Так, по-сказочному одета одна из самых "дорогих" улиц в мире - Пятая авеню в Нью-Йорке. Сияет и главный офисный центр в Копенгагене.
Новогодние здание в Киеве киевляне и гости города смогут видеть на протяжении всех зимних праздников.
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Пандемия коронавируса внесла изменения в празднование Нового года в Киеве. В этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей.
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