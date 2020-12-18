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пятница, 18 декабря 2020 09:20

Столичные елки обработают вонючей смесью

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Столичные елки обработают вонючей смесью
Елки и сосны обработают смесью, чтобы их не воровали. Фото: pexels.com

В Киеве елки и сосны обработают вонючим раствором и покрасят клеево-меловой смесью.

Сделают это, чтобы у людей не было желания срубить деревья и забрать домой, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Особое внимание работники предприятий будут уделять охране молодых хвойных насаждений, которые чаще всего страдают в этот период от вандалов", - сказал и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Сообщил, что смеси безопасны для здоровья человека.

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"Они безопасны, но начинают вонять в теплом помещении. Также специалисты обрабатывают деревья смесью, которая оставляет на растениях грязную окраску", - говорят в КГГА.

Для охраны хвойных городских насаждений на специальные рейды выйдут работники государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

В Киеве на Подоле монтируют традиционный новогодний городок. Контрактовая площадь является одной из 7 локаций новогодне-рождественского маршрута столицы, будет пролегать от Арки дружбы народов.

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Дата
18
декабря

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