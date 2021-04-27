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вторник, 27 апреля 2021 16:33

Станция столичного метро изменится до неузнаваемости

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Станция столичного метро изменится до неузнаваемости
На станцию метро Нивки ожидает масштабная реконструкция. Фото: КГГА

Следующей станцией метро Киева, где запланирована масштабная реконструкция по программе доступности, будут Нивки. Работы проведут по примеру станции Святошин.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"В частности, мы планируем установить подъемники, обустроить тактильную плитку и навигацию, заменить турникеты и установить двери с увеличенной шириной дверных полотен. Это то, что поможет маломобильным категориям населения свободно передвигаться на станции", - отметил Поворозник.

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Он добавил, что к процессу реализации подобных проектов приобщают членов Национальной ассамблеи людей с инвалидностью.

"Их рекомендации и корректировки стараемся максимально внедрять в рамках ремонтных работ, проходящих на станциях метрополитена", - отметил Поворозник.

Тендер на проект уже объявили. По словам чиновника, следующие в приоритете на обустройство по программе доступности станции Крещатик, Вокзальная и Житомирская.

Всего в столичной подземке 14 станций оборудовали по программе доступности. Недавно работы завершили на станциях Сырец, Лукьяновская и Шулявская.

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