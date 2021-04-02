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пятница, 02 апреля 2021 21:20

Спецпропуска на транспорт уже появились в продаже

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Спецпропуска на транспорт уже появились в продаже
КГГА просит полицию отреагировать на продажу подделок. Фото: Национальная полиция

В интернете начали продавать спецпропуска на проезд в общественном транспорте в Киеве.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА просит полицию отреагировать.

"Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, сотрудники которых работают на предприятиях и учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники", - говорится в сообщении.

Киевлян просят сообщать правоохранителям о предложениях купить пропуска.

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Ограничение на работу общественного транспорта будет действовать с 5 апреля.

В Киеве возле Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выстроилась очередь из желающих получить спецпропуска на транспорт. Очередь достаточно большая и движется медленно.

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