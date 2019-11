Sony показала украинскую столицу в новой рекламе

По сюжету, неизвестный город заливает огромная волна. Фото: static.ukrinform.com

Компания Sony выпустила новый рекламы ролик.

Его посвятили выходу игры Кодзима Death Stranding, пишет Ain.ua

В ролике звучит композиция "On the Nature of Daylight" Макса Рихтера. Его слоган - "Feel the Power of Pro". По сюжету, неизвестный город заливает огромная волна.

В кадрах показали "Затопленную" станцию киевского метро "Дорогожичи" со стеклянным куполом, желтый автобус "Богдан", перекресток улиц Саксаганского и Антоновича в центре столицы, интерьер супермаркета "Велика Кишеня" на ул. Урицкого, развязку возле Почтовой площади, библиотеку Вернадского.

На Подольско-Воскресенском мосту в Киеве французская нефтегазовая компания Total S. A. сняла рекламу. Компания рекламирует моторное масло. По сюжету рекламы моторы автомобилей превращаются в роботов.